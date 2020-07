Roma, immigrato investito da due 30enni che lo hanno ricoperto d'insulti razzisti. L'uomo era in bici quando è stato colpito ripetutamente.

Ad Anzio, Roma, investito immigrato mentre era in sella a una bicicletta. Il 24enne è stato colpito per ben 2 volte da un’auto guidata da due 30enni, che lo hanno inoltre ricoperto d’insulti razzisti. Originario della Guinea, era ospite di un centro d’accoglienza di Aprilia.

Roma, investito immigrato per due volte

A seguito di una discussione e diversi insulti a sfondo razziale, due uomini a bordo di un’utilitaria hanno ripetutamente investito il 24enne straniero. L’uomo ora si trova in ospedale con ferite alla testa ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.

I fatti risalgono alla serata di mercoledì 8 luglio 2020, mentre il giovane stava percorrendo via Goldoni a Lavino, in bici. I due 30enni, sotto l’effetto di alcool e droghe, lo hanno investito una prima volta e poi, in contromano, nuovamente lasciandolo sull’asfalto, tramortito.

Individuati i pirati della strada

Un passante ha chiamato immediatamente i soccorsi, l’ambulanza ha trasportato l’uomo all’ospedale di Anzio con profonde ferite alla testa e al tronco, escluse le lesioni interne ma la prognosi rimane riservata. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri locali, a seguito delle quali c’è stata l’individuazione dei due pirati della strada: ora bisogna stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Intorno all’1 di notte, rintracciato il conducente mentre guidava l’auto, sulla quale vi erano evidenti segni dell’investimento. L’uomo ha precedenti per droga e ora si trova in carcere a Velletri, il passeggero è invece incensurato e soggetto allo stato di libertà vigilata, secondo l’autorità giudiziaria.