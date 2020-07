Un fortissimo impatto tra uno scooter e un'auto: l'incidente a Bordolano porta alla morte di una ragazza di 14 anni.

Gravissimo incidente sulla Quinzanese a Bordolano, in provincia di Cremona, dove uno scooter si è scontrato con un’auto e l’impatto è stato purtroppo fatale per una ragazza di soli 14 anni, morta sul colpo. Anche il cugino 18enne della 14enne, alla guida del due ruote, ha riportato diverse ferite ed è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.

Incidente in scooter a Bordolano: morta 14enne

Lo scontro si è verificato nella serata di ieri, giovedì 9 luglio, intorno alle 21.30. L’impatto tra lo scooter e l’auto, una Fiat Punto con a bordo due persone, viene descritto come violentissimo tanto che il mezzo a due ruote è stato sbalzato a 15 metri di distanza. Sul posto sono giunte tre ambulanze e un’auto medica oltre all’elisoccorso.

La ragazza, purtroppo, è morta sul colpo, mentre il cugino, residente a Cignone, è stato trasportato con l’elisoccorso agli Ospedali Civili di Brescia e si trova in gravissime condizioni. Illeso invece l’uomo di 33 anni alla guida della vettura. Ora spetterà alla polizia stradale di Cremona il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e per questo sono stati effettuati dei rilievi.

Stando a quanto si apprende dalle forze dell’ordine, l’auto coinvolta nell’incidente dopo l’impatto con la scooter è finita in un canale adiacente la strada provinciale che conduce a Bordolano. Sembra che il parabrezza fosse completamente distrutto, probabilmente a causa dello scontro con il mezzo a due ruote sul quale viaggiavano i cugini. Ora la polizia dovrà chiarire la posizione dell’uomo alla guida della vettura.