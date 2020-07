Riapertura delle discoteche in Lombardia: le regole da rispettare

Ingressi contingentati, balli all'aperto e misurazione della temperatura: le regole per la riapertura delle discoteche in Lombardia.

Come ogni attività, anche la riapertura delle discoteche in Lombardia, prevista per venerdì 10 luglio sarà subordinata al rispetto di alcune regole volte a evitare la diffusione del coronavirus. Tra queste il distanziamento sociale, l’obbligo di indossare la mascherina e la misurazione della temperatura all’ingresso del locale.

Le regole per la riapertura delle discoteche

Stando all’allegato all’ordinanza che ha sancito la ripresa dell’attività delle discoteche, esse dovranno predisporre un’adeguata informazione sulle misure anti contagio comprensibile anche a clienti di nazionalità non italiana. Potranno fare ciò sia attraverso sistemi di audio-video o cartelli ma anche ricorrendo a personale incaricato di spiegare a chi si reca nel locale le norme da rispettare.

I gestori delle discoteche dovranno poi fare in modo che l’accesso sia ordinato, privo di assembramenti e possibilmente separato dall’uscita.

Dovranno poi definire la capienza massima del locale, incentivando le prenotazioni online, e garantire almeno 1 metro di distanza tra gli utenti e 2 tra chi si reca nella pista da ballo.

A tutto il personale, ma se possibile anche ai clienti, dovrà poi essere misurata la temperatura corporea, che deve essere inferiore a 37,5 gradi. Quando agli oggetti da riporre nel guardaroba, essi dovranno essere riposti in appositi sacchetti.

Si potrà poi ballare soltanto all’aperto e, qualora non fosse possibile mantenere le distanze interpersonali, i clienti dovranno indossare la mascherina. Infine per quanto riguarda la somministrazione di bevande, andrà fatta solo se sarà possibile assicurare il rispetto del distanziamento. Inoltre non si potrà consumarle al banco.