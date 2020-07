Drammatico bilancio a San Gennaro Vesuviano dove a causa di un incidente stradale ha perso la vita una 27enne. Grave una donna incinta.

Dramma a San Gennaro Vesuviano, alle porte di Napoli, dove a causa di un incidente stradale sei persone sono rimaste ferite: un’auto, infatti, ha travolto un gruppo di amici. Alla guida della vettura un ragazzo di 18 anni, neopatentato, che è stato tratto in arresto.

In seguito al terribile impatto ha perso la vita una ragazza di 27 anni mentre una donna incinta, 34enne, è stata ricoverata in gravi condizioni. I sanitari del nosocomio cittadino hanno fatto nascere, prematuramente, la bimba che portava in grembo nonostante fosse al settimo mese di gestazione.

Anche un altro ragazzo investito, di 32 anni, è ricoverato in gravi condizioni di salute all’ospedale di Castellammare di Stabia. Gli altri tre ragazzi investiti non sono in pericolo di vita, ma si trovano comunque in prognosi riservata all’ospedale di Nola.

LEGGI ANCHE: Incidente in scooter a Bordolano

Incidente stradale a San Gennaro Vesuviano

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, arrivati sul posto subito dopo il gravissimo incidente stradale, il giovane di 18 anni – alla guida della vettura in compagnia di un amico – avrebbe perso il controllo della sua automobile travolgendo la comitiva.



L’autore dell’investimento si è fermato immediatamente a prestare i soccorsi e secondo i primi test alcolemici e tossicologici non avrebbe assunto droghe né alcol: i risultati, infatti, sono negativi. La vettura guidata dal giovane è stata sottoposta a sequestro per tutte le indagini del caso.