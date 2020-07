Chiuso immediatamente un sushi-bar a Venezia per la troppa sporcizia: presenti topi e insetti in cucina.

I Nas non hanno potuto far altro che mettere il lucchetto all’attività commerciale sita a Venezia: si tratta di un sushi-bar al cui interno è stata rinvenuta la presenza di topi, insetti e una sporcizia disdicevole. Si tratta del Dear eat – Yo yo di via Cairoli 52, a Dolo, in provincia di Venezia, gestito da cittadini cinesi.

Dopo un controllo congiunto effettuato martedì 7 luglio dai carabinieri della locale Tenenza e dal personale del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ulss 3, l’attività commerciale è stata chiusa a tempo indeterminato per violazione delle norme igienico-sanitarie. Si tratta, a livello di tradizione di esercizio, di un locale storico del centro di Dolo, ubicato difronte al municipio della cittadina.

Chiuso sushi-bar a Venezia

Il sushi-bar di Venezia era stato, in passato, molto frequentato anche per via dei prezzi fortemente competitivi: l’all you can eat era possibile a pranzo con la formula di 10 euro e 21 euro per quanto concerne la cena. Ma negli ultimi tempi qualcosa era cambiato: secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, infatti, il locale aveva perso una grossa fetta di clientela da quando alcuni clienti avevano postato sui social alcune foto e un video girato dall’esterno durante il turno di chiusura, con eloquenti immagini di ratti intenti ad aggirarsi tra le vetrine e i tavoli.





Immagini che hanno fatto scattare i controlli da parte degli inquirenti: chiuso, dunque, un sushi-bar a Venezia. La titolare dell’attività è stata sanzionata dai carabinieri con varie ammende amministrative pari a circa 2mila euro, i responsabili sanitari hanno emesso ordinanza di chiusura, finalizzata al ripristino e alla sanificazione dei locali.