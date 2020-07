Flavio e Gianluca avevano solo 16 e 15 anni: sono morti a Terni per aver ingerito della droga. Gli amici raccontano cosa è successo.

Una storia davvero drammatica e difficile da credere quella accaduta a Terni. Flavio Presuttari, 16 anni, e l’amico Gianluca Alonzi, 15, sono morti nel sonno dopo aver consumato una sostanza stupefacente venduta loro dal 40enne Aldo Maria Tromboli, in carcere da martedì 7 Luglio.

I due adolescenti avevano acquistato dall’uomo (per 15 euro) una bottiglietta convinti che al suo interno ci fosse la, un mix chiamato “purple drank”. Al suo interno, purtroppo, c’era ben altro.Lunedì 6 Luglio, come sempre, tutti si sono ritrovati al parco del quartiere di San Giovanni: in programma c’era la solita partitella tra amici. Il ritrovo era fissato per le 21.30, la partita sarebbe iniziata poco dopo.

“Eravamo lì vicino alla fontanella del campetto” raccontano tre dei ragazzi presenti “e Aldo si è presentato con in mano una lattina di Fanta e una boccetta piccola di color bianco, si sono appartati e hanno consumato quella robaccia, poi ci hanno raggiunto e hanno provato a giocare ma non stavano bene, non ce la facevano a correre, a reggersi in piedi, e si sono fermati e messi in panchina”.







Flavio e Gianluca morti a Terni

I tre testimoni continuano il loro racconto dicendo come intorno alle 23 Flavio, residente in un quartiere residenziale della città, dopo aver rigettato più volte, ha preso la sua microcar e se ne è andato a casa perchè il giorno dopo doveva alzarsi presto per partecipare come volontario ad un campus estivo.

Gianluca invece è rimasto al parco.

“Verso le 23,30 sembrava stare meglio, in realtà le cose non stavano così. Ha iniziato a vomitare ancora liquido biancastro e il suo viso si è come spento, diventando violaceo”. Gli amici allora, viste le sue condizioni, hanno detto di voler chiamare il 118 ma lui non voleva: “diceva che si sarebbe ripreso. Non voleva allarmare la sua famiglia, così lo abbiamo accompagnato a casa, quasi a spalle”.

Durante la notta la tragica scoperta delle madri: Gianluca e Flavio erano morti nel sonno. I ragazzi hanno condotto i Carabinieri fino all’abitazione di Aldo Maria Tromboli. L’uomo ha confessato: all’interno della bottiglietta non c’era codeina, come pensavano le giovani vittime, ma del metadone.