Un ragazzo, dopo aver bevuto una bibita ghiacciata, si è sentito male, è andato in ospedale, ma dopo poche ore è stato dimesso e rimandato a casa. Il giovane è morto poche ore dopo. La vittima è un operaio romeno 28enne. La procura sta indagando.

Morto per aver bevuto una bibita ghiacciata

Il fatto è accaduto a Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giovane operaio era seduto al tavolino di un bar in compagnia del padre dopo una lunga giornata di lavoro quando si è sentito male. Aveva ordinato una bibita ghiacciata analcolica. Il 28enne è stato male tutta la notte e, dal momento che il dolore non passava, al mattino si è recato al pronto soccorso del Policlinico di Roma Tor Vergata con un forte dolore addominale e un forte mal di stomaco.

Il ragazzo è stato visitato a bordo di un’ambulanza, probabilmente a causa delle restrizioni per il Coronavirus o forse perché c’erano pochi posti letto. Dopo qualche ora i medici hanno deciso di dimetterlo. Il 28enne è tornato a casa e dopo qualche ora è deceduto. La morte risale a giovedì sera.

Le indagini della procura

La procura sta indagando per stabilire con esattezza le cause del decesso dell’operaio ed eventuali responsabilità. Il pm ha nominato un medico legale, il quale ha il compito di verificare quanto accaduto. Mentre si attendono i risultati dell’autopsia, la cartella clinica è stata acquisita. I monitoraggi in ospedale avevano comunque escluso problemi di natura cardiaca e sembra che il ragazzo non avesse alcuna malformazione che possa spiegarne la morte.