Torino: si apre una voragine in strada in via Cacciatori a Nichelino

Voragine in strada a Torino, l'allarme dagli automobilisti per fortuna tutti illesi.

Una nuova voragine in una strada di una città italiana che poteva costare cara a qualche passante. Nello specifico nella giornata di ieri, venerdì 11 luglio 2020, in via Cacciatori a Nichelino, Torino, all’altezza del civico 77, una buca larga e profonda si è creata al centro della carreggiata.

La voragine è stata segnalata dagli automobilisti, nessuno dei quali ha per fortuna riportato danni a se stesso o alle vetture. Sul posto è intervenuto la polizia locale e gli agenti hanno effettuato le verifiche del caso, scoprendo come sotto il manto stradale ci fosse letteralmente il vuoto.

Voragine in strada a Torino

La situazione ha richiesto poi l’intervento di alcuni esperti che, muniti di piccone, hanno scoperto che diversi metri di sottosuolo siano stati erosi negli anni a causa della rete idrica.

Come precisa il comando della polizia locale: “Se fosse passata in quel momento una utilitaria, a causa del peso, poteva essere inghiottita”. Una tragedia evitata dunque.



I tecnici di Smat intervenuti sul posto con diverse squadre, hanno dapprima individuati quale fosse la problematica e successivamente effettuato gli scavi per poter arrivare a riparare la perdita. Quanto accaduto ha naturalmente generato grandi rallentamenti al traffico in quella zona di Torino tanto che si è reso necessario l’intervento di due pattuglie della municipale per regolare la circolazione e per tenere lontani i curiosi che, nonostante l’evidente pericolo, si continuavano ad avvicinare alla voragine.