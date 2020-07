Dopo essere risultato guarito con un doppio tampone negativo, un paziente è risultato positivo al Coronavirus in Campania.

Paziente guarito torna positivo al Coronavirus: il caso anomalo in Campania potrebbe mettere in discussione gran parte delle discussioni scientifiche di questi mesi e riportare in auge il dilemma: “Chi è già stato positivo al Coronavirus, è immune?”. Succede, in alcune circostanze, che alcuni pazienti si riammalino di Covid.

Come succede nella Regione del Mezzogiorno. A comunicarlo è il bollettino regionale del 12 luglio dove si fa riferimento al caso di una persona guarita formalmente ma nuovamente positiva.

Il bollettino della Regione Campania – secondo quanto registrato nella giornata del 12 luglio – sono stati risultati positivi 3 soggetti su 1.212 tamponi rino-faringei. Non si registrano, invece, nuovi decessi ma al contempo neanche nuovi guariti.

Coronavirus, un guarito torna positivo

Come specificato nel bollettino della Regione Campania, bisogna fare una distinzione tra clinicamente guariti e totalmente guariti. I primi sono quei soggetti che vengono dimessi dall’ospedale poiché non presentano più sintomatologia ma devono ancora essere testati per due volte consecutive con due tamponi negativi; i secondi, invece, sono coloro i quali vengono dichiarati guariti in seguito al doppio tampone negativo.

Per quanto concerne i focolai in Regione, invece, la situazione è la seguente: a Mondragone è sotto controllo dopo le polemiche delle scorse settimane.

A preoccupare, invece, è il caso di Serino (provincia di Salerno) dove i positivi sono aumentati negli ultimi giorni. Il primo cittadino del comune nel Sannio ha voluto però tranquillizzare tutti: “Sono state individuate tutte le persone con cui sono stati a contatto gli ultimi due contagiati e nessuno risulta positivo. Tutte queste persone stanno osservando i quattordici giorni di quarantena”.