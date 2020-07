Una domenica sera infuocata per il rientro dalla Liguria dopo il weekend estivo: treni presi d'assalto e maxi-assembramenti.

Assembramenti sui treni di ritorno dalla Liguria. Caos domenica 12 luglio: una serata infuocata per il personale ferroviario costretto agli straordinari. Una mole di gente si è ritrovata a bordo dei pochi treni presenti per poter far rientro verso la Lombardia e non solo dopo il weekend estivo trascorso in Liguria.

In molti, dopo le polemiche delle scorse settimane in merito alla scarsa viabilità, hanno preferito viaggiare con il treno. Ma la scelta, come testimoniano le foto raccolte da Notizie.it, non sarebbe stata azzeccatissima.

Sui treni serali che collegano le principali mete turistiche della Liguria con il Piemonte e la Lombardia si sono registrati tantissimi disagi. Anzitutto, eccessiva la presenza di persone a bordo che cozzerebbe con quanto vorrebbe attuare Ferrovie dello Stato che su base regionale starebbe testando la prenotazione online proprio per evitare gli assembramenti.

Assembramenti sui treni di ritorno dalla Liguria

Qualcosa, dunque, sembra non aver funzionato domenica 12 luglio. Il capotreno è stato costretto a far scendere diverse persone presenti a bordo – come testimoniano gli scatti fotografici – le quali hanno dovuto attendere il convoglio successivo.

Peccato, però, che all’arrivo del nuovo treno per poter far ritorno finalmente a casa il risultato sia stato il medesimo: troppe persone a bordo a causa del rientro di massa. Maxi-assembramenti, dunque, con molte persone che non rispettano né la distanza di sicurezza – poiché costrette a viaggiare in piedi – oltre a indossare in modo scorretto la mascherina.