Dramma a Pozzuoli, dove nella tarda serata di domenica 12 luglio 2020 alcuni residenti hanno trovato il cadavere di un uomo decapitato. Le forze dell’ordine, giunte dopo l’allarme da loro lanciato, sono prontamente intervenute e lo hanno identificato.

Cadavere decapitato trovato a Pozzuoli

Il macabro ritrovamento è avvenuto intorno alle 23 in un casolare abbandonato in via Fondi di Cigliano ad opera di alcuni cittadini che ne hanno segnalato la presenza al Commissariato della cittadina campana. I poliziotti, giunti sul posto, si sono trovati davanti un cadavere in evidente stato di decomposizione la cui testa era staccata dal corpo e si trovava a qualche metro di distanza.

Al momento sono ignote le cause del decesso così come quando possa essere avvenuto.

Il Pubblico Ministero ha disposto l’autopsia e il sequestro della salma che verrà trasferita nel reparto di medicina legale del Policlinico di Napoli. Saranno solo queste analisi a datarne la morte e a chiarire in che circostanze si sia verificata. Secondo i primi rilievi sul corpo della vittima non erano presenti segni di violenza. Ma per ora tutte le ipotesi sono contemplate e nessuna è esclusa.

Gli inquirenti hanno intanto proceduto a identificare l’uomo. Si tratta di Alfredo Apuzzo, un 83enne che secondo alcuni residenti viveva in un vecchio rudere poco distante dal luogo del ritrovamento e in precarie condizioni igienico-sanitarie. Nel frattempo hanno anche ascoltato residenti e conoscenti della vittima per risalire ai suoi ultimi giorni di vita.