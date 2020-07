Il bimbo morto a 5 anni è Massimiliano Grandi: si è tuffato in piscina dopo aver mangiato un gelato. Dramma in agriturismo.

Doveva essere una domenica di gioia, si è trasformata in autentica tragedia. In provincia di Ferrara, precisamente all’agriturismo Ca’ Laura di Bosco Mesola, un bimbo di 5 anni è morto in piscina in seguito a una probabile digestione. Dopo aver mangiato un gelato, infatti, il piccolo si è tuffato in acqua e non è più riemerso: Massimiliano Grandi, questo il nome della vittima, è deceduto improvvisamente a soli 5 anni lasciando sgomenti tutti i presenti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, intervenuti sul posto, il piccolo sarebbe arrivato all’Agriturismo intorno alle ore 15 insieme alla mamma per trascorrere un pomeriggio in piscina. Dopo aver mangiato un gelato si è avvicinato al bordo della vasca e lì o si sarebbe tuffato o scivolato: le testimonianze, su questo punto, sono molto incerte.

Morto bimbo di 5 anni in piscina

Fatto sta che il corpicino del piccolo Massimiliano è stato notato dai bagnanti che hanno visto il bimbo di 5 anni immobile in acqua: subito lanciato l’allarme, ma l’arrivo dei sanitari è stato praticamente inutile. Il piccolo è morto improvvisamente, molto probabilmente a causa di un’indigestione. Anche perché nessuno dei presenti si è accorto di un possibile annegamento.



Al Resto del Carlino, il titolare dell’Agriturismo dove si è consumata la tragedia ha commentato così: “Un dolore immenso e una tragedia incommentabile. Sono distrutto, mi creda non so cos’altro dire”. Toccherà agli inquirenti, dunque, far chiarezza sulla morte del bimbo in piscina: è stata colpa di un’indigestione a causa del gelato?