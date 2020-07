Incidente in moto mentre va a lavoro: morto 21enne di Fasano

Incidente in moto sulla provinciale 113: morto un ragazzo di 21 anni che lavorava in una pizzeria.

Stefano L’Abate, un ragazzo di 21 anni originario di Fasano, in provincia di Brindisi, è morto a seguito di un incidente in moto mentre era in viaggio per andare a lavoro in una pizzeria in località Coreggia. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, avrebbe sbandato e sarebbe finito tragicamente fuori strada.

L’incidente nel tardo pomeriggio di domenica, 12 luglio, sulla provinciale 113 che collega Alberobello a Monopoli, nel territorio del comune di Martina Franca, in provincia di Taranto.

Incidente in moto: morto 21enneL

Ancora da accertare la causa che ha innescato l’incidente portando il giovane a sbandare all’altezza di una curva per poi perdere il controllo della sua moto. L’impatto è stato purtroppo violentissimo e non ha lasciato scampo al 21enne che sarebbe morto sul colpo.

Inutili per lui i successivi soccorsi medici del 118 allertati da altri automobilisti di passaggio. Quando i sanitari sono arrivati sul posto con una ambulanza per lui ormai non c’era più niente da fare. I soccorsi hanno solo potuto constatarne il decesso.



La Polizia locale di Martina Franca sta cercando di definire in maniera più chiara la dinamica dell’incidente. Sono stati effettuati i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto. Da una prima ricostruzione pare che si sia trattato di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri mezzi. La vittima dell’incidente, impiegato come pizzaiolo, pare fosse già arrivato sul posto di lavoro ma si sarebbe accorto di aver finito le sigarette e per questo si fosse recato in un distributore di benzina poco distante per comprarle.