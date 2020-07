Vaccino anti Coronavirus per tutti? Secondo l'Oms non sarà disponibile subito. Questa battaglia va combattuta con gli strumenti a disposizione.

Secondo l’Oms il vaccino anti Coronavirus per tutti non sarà disponibile subito. “Non è realistico pensarlo. Si sta facendo il massimo”, ha dichiarato Mike Ryan, capo delle emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità.



Oms e il vaccino Coronavirus per tutti

In conferenza stampa a Ginevra, il direttore generale Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha suggerito a tutti i Paesi di utilizzare gli strumenti già noti per tentare di arginare la pandemia. “Abbiamo però misure efficaci e sistemi per sopprimere la trasmissione. Dobbiamo concentrarci sull’uso degli strumenti che abbiamo ora per sopprimere la trasmissione e salvare vite umane”, ha dichiarato, “Speriamo tutti che ci sia un vaccino efficace”.

Secondo quanto sostiene Ghebreyesus, la situazione deve arrivare a essere sostenibile: “Dobbiamo avere un controllo adeguato di questo virus senza spegnere completamente la nostra vita o passare da un lockdown all’altro, cosa che ha un impatto estremamente dannoso sulle società”, ha detto.

Oms: “Alcuni leader minano la fiducia”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che troppi Paesi stiano andando nella direzione sbagliata, molti Governi e persone sembrano sottovalutare la pandemia. “L’unico obiettivo del virus è trovare persone da infettare. Messaggi ambigui dei leader stanno minando l’elemento cruciale di ogni azione: la fiducia”, ha aggiunto il direttore generale, “Non ci sarà un ritorno alla normalità nell’immediato futuro. Ma c’è una roadmap che consente di controllare il Covid e di andare avanti con le nostre vite”.

Non è mai troppo tardi per agire, questo il mantra dell’Oms in merito all’emergenza sanitaria che sta affliggendo tutto il mondo, anche se per alcuni Paesi sembra che il peggio sia passato.