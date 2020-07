Bimba di un anno caduta nel pozzo col papà: ha una frattura al cranio

Mentre era in braccio al papà, una bimba è caduta in un pozzo insieme a lui: ha riportato una frattura al cranio.

Paura in provincia di Frosinone, dove una bimba di un anno e mezzo è caduta in un pozzo utilizzato per la raccolta delle acque piovane: l’incidente si è verificato nella giornata di martedì 14 luglio 2020 e nella cavità è finito anche il papà.

Bimba caduta nel pozzo insieme al papà

Intorno alle 14 l’uomo, un 42enne residente nella zona, si trovava con la figlia in una ferramenta in prossimità del casello autostradale a Castrocielo. Ad un certo punto il coperchio in cemento della buca su cui stava camminando si è rotto ed è precipitato con la piccola in braccio.

Il volo che hanno fatto i due è stato pari a due metri.

Una caduta che alla piccola è costata una frattura del cranio e al padre alcune ferite. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto dopo l’allarme, hanno optato per trasportare con l’elisoccorso la bimba all’ospedale di Frosinone. I medici hanno però deciso di trasferirla, sempre in elicottero, all’ospedale Gemelli di Roma dove è stata sottoposta ad un intervento.

Fortunatamente non è in pericolo di vita e non lo è nemmeno il padre, che se l’è cavata con qualche ferita giudicata da codice arancione.

A prendersi cura di lui c’è il personale sanitario dell’ospedale di Cassino. Intanto sul luogo dell’incidente i Carabinieri della compagnia di Pontecorvo che hanno sequestrato l’area insieme agli agenti della Polizia Locale. A loro spetterà il compito di indagare su quanto accaduto, fare luce sulla vicenda e attribuire eventuali responsabilità.