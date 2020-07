Gli otto arrestati a Milano fanno parte di un clan di 'Ndrangheta: avrebbero usufruito di fondi per l'emergenza Covid.

Quello che si temeva nel periodo di maggiore crisi economica si sta avverando e trova riscontro nelle prime indagini delle Fiamme Gialle: in un’articolata operazione, la Procura di Milano ha dato mandato di cattura per otto persone affiliate alla ‘Ndrangheta a Milano.

Gli arrestati avrebbero usufruito dei fondi perduti destinati alle imprese per far fronte all’emergenza Covid. A tutti gli effetti, dunque, una vera e propria fiscale nel settore del commercio di acciaio.



Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza di Milano, infatti,, che ha portato all’arresto delle otto persone coinvolte e un sequestro per un totale di 7,5 milioni di euro.

Uno degli affiliati al clan ‘ndranghetista ha presentato – e ottenuto – ben 60mila euro per tre società che hanno partecipato alla frode di contributi a fondo perduto per il Covid.

‘Ndrangheta a Milano: frode su fondi Covid

Le imprese erano gestite da Francesco Maida, collegato al clan della ‘ndrangheta capeggiato da Lino Greco, collegata a quella di Cutro che fa capo a Grande Aracri. Il denaro è stato così ripartito: 45mila euro sono andati a Clessidra White, 2mila ad Almagest e circa 11mila a Impianti srl.

L’organizzazione criminale, inoltre, aveva già fatto richiesta anche i finanziamenti per il sostegno alle imprese dovute alla crisi del Coronavirus previsti dal decreto legge 23 dell’8 aprile 2020.





Dalle indagini della Procura di Milano è anche emersa un’attività di riciclaggio di denaro tramite istituti di credito cinesi.

Ciò è stato possibile grazie a un asiatico residente in Toscana e rientrato tra gli arrestati. L’uomo, infatti, era interessato: “A riciclare importanti somme cash da mandare in Cina”. Viene contestato anche una frode per mezzo milione di euro attraverso conti anche in Inghilterra e Bulgaria.

Chi sono gli arrestati

Gli arrestati sono Francesco Maida, ritenuto il capo dell’associazione mafiosa, assieme a Luciano Ivaldo Mercuri, Giuseppe Arcuri e Sang You Zhang, detto Velentino.

Ai domiciliari, inoltre, 4 persone: per due di loro è stato disposto anche l’obbligo di presentazione alla pg.