Sul volo Londra-Lamezia un passeggero è risultato positivo al Covid. Scatta la quarantena obbligatoria per il resto dei passeggeri.

Sul volo proveniente da Londra e diretto a Lamezia Terme, i medici di Catanzaro hanno trovato un passeggero positivo al covid. L’uomo è risultato positivo a un primo tampone e negativo al secondo. Si attende, ora, la conferma o smentita da parte del terzo tampone rinofaringeo.

Le autorità stanno rintracciando i cento passeggeri del volo rientrati in varie localite tirreniche. Obbligatorio per tutti la quarantena preventiva di due settimane.



Volo Londra-Lamezia: positivo un passeggero

Gli operatori sanitari di Catanzaro e Cosenza hanno rintracciato un passeggero positivo al coronavirus sul volo partito da Londra con direzione Lamezia Terme lo scorso sabato 11 luglio.

Appena rientrato in Italia, infatti, l’uomo è risultato positivo al primo tampone, per poi risultare negativo al secondo. Il passeggero non presentava nessun sintomo della malattia, ma nelle prossime ore verrà effettuato comunque un terzo tampone rinofaringeo per confermare il suo stato di salute.





Assieme a lui sul volo erano presenti altre 100 persone rientrate nelle rispettive abitazioni in alcune località sul Tirreno. In queste ore le autorità e gli stessi medici dell’Asl di Catanzaro e Cosenza stanno cercando di rintracciare tutti i passeggeri del volo per sottoporli ai tamponi di controllo. Aldilà degli esiti, quest’ultimi dovranno obbligatoriamente rispettare il periodo di quarantenadalla durata di due settimane.