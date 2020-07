Francesco ha perso la vita in uno scontro tra auto e moto a Castellammare: schiantatosi contro una vettura, ha impattato contro il muro.

Tragedia a Castellammare del Golfo, comune in provincia di Trapani, dove un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in uno scontro tra auto e moto. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Scontro tra auto e moto a Castellammare del Golfo

Il sinistro si è verificato nella serata di lunedì 13 luglio 2020 in via porta Fraginesi, zona Madonna delle Scale. Secondo le prime ricostruzioni Francesco Caleca, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua moto, modello Yamaha, quando per cause ancora ignote si è scontrato contro una Wolkswagen Polo.

L’impatto ha fatto sì che finisse sul muro che delimita la carreggiata in modo talmente violento da avergli causato una morte sul colpo.

Inutili infatti i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori intervenuti sul posto, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Presenti sul luogo dell’incidente, oltre alle ambulanze del 118, anche la polizia municipale di Castellammare del Golfo e i Carabinieri.

I messaggi di cordoglio

Sono tantissimi i messaggi che sui social network compiangono Francesco, noto a tutti come Ciccio. Nicolò ha parlato di un dolore atroce che si abbatte sulla città e che lascia tutta la comunità sgomenta.

“Non possiamo che stringerci al dolore della famiglia Caleca. Siamo senza parole“, ha aggiunto. Gli ha fatto eco Margherita che, partecipe del lutto, si è unita al dolore della famiglia per la grave perdita del figlio: “Riposa in pace piccolo uomo. Che Dio ti accolga fra le sue braccia e consoli i tuoi familiari“.