Il funerale si è tenuto sabato 4 Luglio all’aperto, in un’area limitata del parco pubblico Fenice, in Via Lungargine Rovetta a Padova. La commemorazione funebre era stata organizzata dalla comunità del Camerun e contava oltre 200 partecipanti, quasi tutte della stessa nazionalità.

La commemorazione è durata alcune ore ed era dedicata alla memoria di una persona morta in Camerun nel mese di febbraio. Nonostante fosse un luogo all’aperto, le persone presenti al funerale erano davvero tante ed ora è difficile identificarle tutte per far effettuare loro il tampone. Se fosse stato in un luogo chiuso il contagio sarebbe stato molto più significativo.



Il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea è riuscito ad identificare otto casi positivi e ciascuna di queste persone attualmente è in isolamento. Sono stati effettuati i tamponi anche a tutte le persone vicine ai positivi. Il problema, ora, è riuscire a trovare gli altri partecipanti alla commemorazione, che potrebbero a tutti gli effetti essere positivi. L’Ulss 6 Euganea ha mandato una comunicazione al Prefetto e al presidente della Conferenza dei sindaci, per riuscire a raggiungere il maggior numero possibile di queste persone.

Ovviamente è stato chiesto ai componenti della comunità Camerunense di far girare le informazioni ad amici, parenti e conoscenti. Al momento sono riusciti a raggiungere circa quaranta persone.