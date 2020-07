Migranti fuggono dalla quarantena e rapinano un bar: l'episodio a Sestu( Cagliari).

Alcuni migranti sono fuggiti dal centro di accoglienza di Monastir, Cagliari, nonostante dovessero rimanere in quarantena per l’emergenza Coronavirus, hanno raggiunto un bar a Sestu e hanno tentato un furto, ma uno di loro è stato arrestato dai carabinieti. Si tratta di un 26 enne di nazionalità algerina, mentre è ancora ricercato il suo complice.

Migranti a Cagliari fuggono dalla quarantena

L’episodio è avvenuto ieri sera in via Parrocchia. I due extracomunitari sono entrati nel bar-tabacchi e, in pochi istanti, hanno frantumato il plexiglas che divide la sala dai titolari, cercando di arraffare la merce esposta. Il proprietario ha cercato di bloccarli, ma è stato aggredito e spintonato. I due sono poi fuggiti, inseguiti dal proprietario che intanto aveva chiamato il 112.





Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Sestu e della Compagnia di Quartu che sono riusciti a bloccare uno dei due, mentre l’altro si è dileguato. Pochi giorni fa è scoppiata la polemica sulla fuga di alcuni migranti dalla quarantena nel Cpa di Monastir con una presa di posizione del sindacato di polizia Sap, della sindaca e con una interrogazione del deputato di Fdi, Salvatore Deidda.

Una situazione, quella di Cagliari, che purtroppo non rappresenta un caso isolato e nei confronti della quale molti, tra sindaci e governatori di regione, chiedono alla ministra dell’Interno Lamorgese di fare maggiore chiarezza. Gli enti locali chiedono di essere supportati nel gestire l’emergenza sanitaria legata ai migranti anche con il rafforzamento delle risorse di pubblica sicurezza messe a loro disposizione.