Palermo allagata a causa di un violento temporale. Bombe d'acqua e pioggia continua hanno mandato il traffico in tilt nella città.

Palermo allagata per temporale violento, tutta la città si blocca e il traffico è in tilt. L’entità degli acquazzoni è peggiorata dalle 16 in poi, finora la stazione meteo dell’Osservatorio Astronomico ha registrato ben 79,4 mm di pioggia: nuovo record di luglio dal 1797 ad oggi.

Palermo allagata per temporale violento

Le bombe d’acqua continue hanno provocato disagi in viale Regione Siciliana, dove larghi tratti sono invasi dalla pioggia e rendono impossibile la percorrenza in automobile. Stessa situazione anche in via Messina Marine, dove il Buccheri La Ferla si ritrova allagato, come nella zona degli ospedali Civico e Policlinico.

Diverse e persistenti le segnalazioni ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. I bagnanti sono letteralmente fuggiti dalla spiaggia di Mondello per via dell’entità dei rovesci, mentre in via Imera una ragazza si trovava in difficoltà a causa dell’acqua che continua a salire e le blocca l’automobile. La giovane si è addirittura arrampicata sul tettuccio per cercare di evitarla.

I tombini esondano a Palermo

I problemi sulla viabilità proseguono sino alle autostrade, con disagi sulla Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo, così come nelle zone di Villabate e Bagheria, nella provincia palermitana. Grondaie pericolanti, fontane stradali per via di tombini che straripano, abitazioni che si allagano al piano terra e nei magazzini. In queste ore i vigili del fuoco e le autorità stanno dando man forte ai cittadini, nell’attesa che le condizioni meteorologiche migliorino.

La perturbazione si è mossa anche verso il Centro e Nord Italia, con violenti acquazzoni su diverse Regioni e persino nella città di Milano, in questo caso però non è durata abbastanza da recare danni.