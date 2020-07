Rosa Perrotta ha fatto una rivelazione ai suoi fan su Instagram.

Rosa Perrotta è una delle troniste più amate e conosciute di Uomini e Donne. Da quando è uscita dalla trasmissione di Maria De Filippi, infatti, per lei è arrivato un successo dietro l’altro. Oggi, Rosa è più innamorata che mai del suo Pietro. In particolare, dopo la venuta al mondo del primo figlio, Domenico, la relazione tra la Perrotta e Tartaglione è diventata più stretta e affiatata che mai.

Rosa è solita condividere con i suoi follower molti aspetti della sua vita quotidiana. Chi la segue, infatti, vedrà sempre i progressi del piccolo Momo Tartaglione. Tra poppate, giochi e risate, il figlio ha ormai un anno ed è cresciuto davvero in fretta. Proprio poche ore fa, la Perrotta, tramite alcune storie sul suo account Instagram, ha dichiarato: “Oggi è una delle giornate più belle della mia vita“.

La rivelazione di Rosa Perrotta

“Stamattina ha avuto il coraggio di fare una cosa che non facevo da un anno a questa parte”, ha dichiarato la Perrotta. La napoletana ha detto di aver lasciato per qualche ora il suo piccolo Domenico con il papà, Pietro Tartaglione, per concedersi un piacere che le mancava da molto tempo.

Da quando Domenico è nato, Rosa non dormiva più bene. Proprio oggi, 15 luglio 2020, si è rilassata, lasciandosi andare tra le braccia di Morfeo. Ovviamente, come tutti sanno, quando si diventa genitori la vita cambia completamente. Da un lato, infatti, si acquista una grande maturità ma dall’altro bisogna fare i conti con sempre più responsabilità e, soprattutto, con la stanchezza fisica e mentale. Sorte, questa, che è toccata anche alla Perrotta.