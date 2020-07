Avezzano, incidente mortale per un ragazzo di 27 anni in moto: si è andato a schiantare contro l'auto del suo amico.

Tragico incidente mortale ad Avezzano, L’Aquila, dove un giovane motociclista di 27 anni si è schiantato contro un’automobile. Andrea Tabacco ha perso la vita impattando sul mezzo, del quale al momento dell’incidente era alla guida un suo amico.

Avezzano, incidente mortale per motociclista

Il triste fatto di cronaca ha avuto luogo in via Pertini ad Avezzano, dove i soccorsi sono immediatamente giunti per tentare di salvare Andrea, invano. Per lui non c’è stato più nulla da fare e si trovava in condizioni talmente gravi che è morto poco dopo, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale per eseguire tutti i rilievi del caso.

Alla guida dell’autovettura contro la quale si è schiantato il giovane, c’era un suo amico che fortunatamente è rimasto illeso e, anzi, ha tentato persino di soccorrerlo chiamando anche l’ambulanza. Non è ancora chiara la dinamica del tragico incidente stradale ma di questo se ne stanno occupando le autorità competenti.

Il cordoglio degli amici di Andrea

Tantissimi i messaggi di addio degli amici di Andrea, che viveva nel quartiere Pucetta, sui social network. Increduli e addolorati per ciò che è accaduto quest’oggi, 16 luglio 2020: “Non si accetta, la vita è ingiusta”, scrive qualcuno. Poco prima dell’incidente nel quale ha perso la vita, il giovane aveva scritto su Facebook un messaggio per suo padre, che compiva gli anni: “Sei tornato bambino solo per poter essere mio compagno di giochi.

Sei stato il mio migliore amico nei momenti bui e da sempre mi proteggi. Ti devo tanto, ma partirò con un enorme grazie! Tantissimi auguri di buon compleanno papà”.