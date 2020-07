Soldi falsi, da Benevento banconote da 50 e 100 euro contraffatte in tutta Italia

L'operazione "Nerone" sui soldi falsi è stata coordinata dal Procuratore Aggiunto di Benevento, Giovanni Conzo.

Quarantaquattro arresti messi a segno in quella che è stata definita come la più grande operazione sulla contraffazione di banconote degli ultimi dieci anni: un’ondata di soldi falsi a Benevento messi in circolo da un’organizzazione criminale. Le banconote, perlopiù da 50 e 100 euro, passavano i controlli del rivelatore senza alcun problema venendo incassati dagli esercenti ignari.

L’operazione è stata coordinata brillantemente da Giovanni Conzo, Procuratore Aggiunto di Benevento.





Soldi falsi a Benevento

L’indagine è iniziata nel 2017, quasi per caso. Come hanno spiegato gli investigatori, infatti, sono risaliti ai soldi falsi durante un’operazione che riguardava un caso di estorsione quando si sono imbattuti in Franco De Iasio, persona già molto nota alle forze dell’ordine.

Le accuse, nei confronti degli arrestati, sono di associazione per delinquere – con natura trasnazionale – con la finalità di attività dedite al traffico e produzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, gli arrestati sono accusati di introduzione di soldi falsi in Italia e all’estero e di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato disposto un sequestro preventivo da parte del Gip del Tribunale di Benevento a carico dei 44 soggetti coinvolti per un valore complessivo di 8 milioni di euro.

Con l’operazione portata a termine a Benevento, coordinata brillantemente da Conzo, e dal Procuratore Aldo Policastro, si è evidenziata l’esistenza di una nuova specie di contraffazione, caratterizzata da un’ottima qualità di realizzazione, in quanto prodotta con metodi di stampa off-set, estremamente insidiosi e sicuramente idonei a trarre in inganno gli stessi rivelatori di banconote false.

Le dichiarazioni di Conzo

Grande soddisfazione per Giovanni Conzo, Procuratore Aggiunto di Benevento che ha coordinato l’operazione sui soldi falsi che ha portato all’arresto di 44 persone. “Abbiamo arrestato degli ‘artisti’ perché hanno una grande capacità nel produrre banconote false e ingannare i cittadini. Ma sono altrettanto artisti i Carabinieri del Reparto di Investigazione Antifalsificazione Monetaria. Grazie al loro lavoro abbiamo potuto colpire il patrimonio di questi criminali”.