Meteo, anticiclone africano dal Deserto del Sahara con masse di aria calda ad Agosto: l'estate 2020 prende piede.

L’estate 2020 è stata fin qui contraddistinta da un meteo mutevole, alternando giornate di afa e sole a improvvise piogge e cali di temperatura. Ora però, stando a quanto sostenuto da IlMeteo.it, la situazione potrebbe cambiare drasticamente e ad Agosto potrebbe tornare l’anticiclone africano.

Meteo, ad Agosto anticiclone africano

Stando all’ultimo aggiornamento del Centro Europeo (ECMWF), già a partire dalla fine di Luglio su tutto il bacino del Mediterraneo dovrebbe imporsi un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale. Il risultato sarebbe maggiore stabilità atmosferica in tutta Italia con temperature in deciso aumento. Nello specifico, per il prossimo mese di agosto, si prevedono anomalie di temperature fino a +1°C rispetto alle medie climatiche di riferimento.

Ricordiamo che solo fino a qualche settimana fa tali anomalie positive erano previste nell’ordine al massimo di +0,5°C.

Alla base dell‘aumento delle temperature, come detto, l’anticiclone africano con le sue masse d’aria bollente e alti tassi di umidità proveniente dal Deserto del Sahara.

Potrebbero dunque verificarsi ondate di caldo, con punte massime di temperatura pronte a schizzare ben oltre i 35°C, soprattutto in Valpadana, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su parte del Centro-Sud. Attenzione perché il surplus di calore e la crescente umidità nei bassi strati potrebbero fornire il carburante necessario per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche ogni qual volta degli spifferi di aria più fresca ed instabile dovessero riuscire a far breccia nell’anticiclone.

Maggiormente a rischio in questi casi sarebbero le regioni del Nord, più soggette ai violenti temporali a causa dei contrasti termici. Precipitazioni sotto le medie invece ad Agosto al Centro-Sud, con il rischio più che concreto di lunghi periodi di siccità.