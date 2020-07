Palermo allagata a causa di un violento temporale. Bombe d'acqua continue. Al momento "nessuna vittima confermata".

Palermo allagata per temporale violento, tutta la città si blocca e il traffico è in tilt, due le possibili vittime. L’entità degli acquazzoni è peggiorata dalle 16 in poi, finora la stazione meteo dell’Osservatorio Astronomico ha registrato ben 79,4 mm di pioggia: nuovo record di luglio dal 1797 ad oggi.

Nessuna vittima confermata

Al momento, con l‘ultimo aggiornamento da parte della Prefettura alle ore 23:15 di mercoledì 15 luglio, non c’è la conferma di nessuna vittima dopo la bomba d’acqua a Palermo. I Vigili del Fuoco, infatti, sono a lavoro per la ricerca dei dispersi.

I sommozzatori non hanno ancora trovato i corpi e il Comune in serata dirama una nota: “Nessuna vittima confermata, stiamo ancora cercando i dispersi”.

Palermo allagata per temporale violento

Le bombe d’acqua continue hanno provocato disagi in viale Regione Siciliana, dove larghi tratti sono invasi dalla pioggia e rendono impossibile la percorrenza in automobile. Stessa situazione anche in via Messina Marine, dove il Buccheri La Ferla si ritrova allagato, come nella zona degli ospedali Civico e Policlinico.

Diverse e persistenti le segnalazioni ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. I bagnanti sono letteralmente fuggiti dalla spiaggia di Mondello per via dell’entità dei rovesci, mentre in via Imera una ragazza si trovava in difficoltà a causa dell’acqua che continua a salire e le blocca l’automobile. La giovane si è addirittura arrampicata sul tettuccio per cercare di evitarla.

I tombini esondano a Palermo

I problemi sulla viabilità proseguono sino alle autostrade, con disagi sulla Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo, così come nelle zone di Villabate e Bagheria, nella provincia palermitana. Grondaie pericolanti, fontane stradali per via di tombini che straripano, abitazioni che si allagano al piano terra e nei magazzini. In queste ore i vigili del fuoco e le autorità stanno dando man forte ai cittadini, nell’attesa che le condizioni meteorologiche migliorino.

La perturbazione si è mossa anche verso il Centro e Nord Italia, con violenti acquazzoni su diverse Regioni e persino nella città di Milano, in questo caso però non è durata abbastanza da recare danni.

View this post on Instagram Наводнение🙉 дождевых стоков похоже нет в Палермо. #дождь#pioggia#palermo A post shared by Людмила (@lkazrova) on Jul 15, 2020 at 9:26am PDT

Due morti a causa delle strade allagate

Due le vittime del maltempo a Palermo, morte per annegamento in un sottopasso di viale della Regione, bloccato dall’acqua. Erano in auto quando questa è stata sommersa dalla pioggia, in panne in strada. A nulla, purtroppo, sono serviti i soccorsi dei vigili del fuoco: stanno intervenendo per recuperare i corpi dall’autovettura. Secondo quanto ha dichiarato il primo cittadino, ci sarebbero inoltre alcuni dispersi.

Le parole del sindaco di Palermo

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo è intervenuto in merito alle difficili condizioni nelle quali vertono città e cittadini in queste ore, a causa del maltempo, specificando che si discosta da qualsivoglia polemica. “La pioggia più violenta nella storia della città, pari a quella che cade in un anno”, ha dichiarato il primo cittadino, “Nessuno, nemmeno i metereologi che curano le previsioni nazionali, lo avevano previsto, tanto che nessuna allerta di Protezione Civile era stato emanata per la nostra città”.

A seguire, Orlando ha parlato dell’impegno comunale nell’affrontare l’emergenza non annunciata, nell’attesa di ricevere notizie da parte dei vigili del fuoco sulle persone attualmente date come disperse. “Quanto è avvenuto deve spingerci ancora di più ad una profonda riflessione“, ha dichiarato, “e a fare nostra le parole del nostro arcivescovo sul modello di sviluppo che sempre più sta alterando il rapporto fra l’uomo, l’ambiente e il clima del nostro pianeta”.

