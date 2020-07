Maturità 2020, sopra l’80 metà degli studenti: promosso il 99,5%

Nei dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione è possibile notare un netto incremento del voto finale negli ultimi esami di Maturità.

Un aumento generale del voto finale degli studenti italiani, così appare agli occhi di chi consulterà i dati pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione il bilancio della prima Maturità post coronavirus, durante la quale migliaia di giovani italiani hanno dovuto affrontare gli esami nel rispetto dei protocolli sanitari e delle distanze di sicurezza.

Secondo le statistiche circa la metà degli studenti è stata promossa con un voto superiore all’80, mentre sono quasi raddoppiati i 100 e i 100 e lode. Si ricorda che a causa dell’emergenza sanitaria il credito del triennio finale valeva fino a 60 punti anziché 40 come per gli anni precedenti.



Maturità 2020, aumentano i voti finali

Le differenze con l’anno scolastico precedente sono piuttosto nette in tutti gli ambiti, ad eccezione della percentuale totale di alunni promossi che cala lievemente passando dal 99,7% al 99,5%. Per il resto vediamo come gli studenti con voto superiore all’80 passino dal dal 32,8% al 49,6%, con nello specifico quello dall’81 al 90 che salgono dal 16% al 21,1% e quelli dal 91 al 99 che dal 9,7% del 2019 passano al 15,9% del 2020.

I 100 raddoppiano invece passando dal 5,6% dello scorso anno al 9,9%, mentre i 100 e lode salgono dall’1,5% al 2,6%. Per quanto riguarda i diplomati con lode, le regioni che ne annoverano il numero maggiore sono la Puglia con il 5,2%, l’Umbria con il 4%, Molise con il 3,8% e la Calabria con il 3,7% di lodi sul totale dei diplomati.

In merito invece alle differenze tra i vari indirizzi di studio al primo posto per numero d voti ci sono i licei dove il 4,1% degli alunni ha conseguito la lode, il 13% ha avuto 100, il 18,6% tra 91 e 99, il 22,8% tra 81 e 90. A seguire troviamo gli indirizzi Tecnici, dove ha conseguito la lode l’1,5% dei ragazzi. Sempre negli Istituti Tecnici il 7,3% si è diplomato con il 100, il 13,4% tra 91-99, e il 19,1% tra 81-90.

Nei Professionali la lode è andata allo 0,6% degli studenti, il 100 al 5,3%, il 91-99 al 12,8% e l’81-90 al 20,3%.