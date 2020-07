Il bilancio del grave incidente avvenuto in Molise venerdì 17 luglio: 9 feriti e un morto nello scontro auto-bus.

Gravissimo incidente avvenuto in Molise, all’altezza della strada provinciale 148 che collega Larino con Rotello, nella mattinata di venerdì 17 luglio alle ore 6:45: un morto e nove feriti nello schianto frontale avvenuto tra un’auto e un bus.

L’impatto è avvenuto poco prima di una galleria. Come ricostruito dalle cronache locali, un bus di linea – della ditta Silvestri – era diretto verso Fortore e proveniente da Termoli quando si è scontrato con un’auto che si dirigeva in direzione del centro molisano.

L’impatto è stato così violento da non lasciare scampo all’automobilista alla guida della vettura coinvolta nell’incidente stradale. Ne ha risentito anche la viabilità locale: il traffico, infatti, è stato deviato per consentire i soccorsi del caso e i relativi rilievi.





Auto contro bus in Molise: il bilancio

Sul posto sono intervenuti prontamente sanitari e forze dell’ordine per valutare quanto accaduto all’alba di venerdì 17 luglio.

I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo alla guida della Fiat Punto. Sono state prestate le prime cure alle nove persone ferite, tutti viaggiatori del pullman composto in gran parte da lavoratori della Fiat di Termoli che avevano appena staccato dal turno di lavoro di notte. Fortunatamente, sembrerebbe che nessuno sia in pericolo di vita.

In tre, ovvero quelli più bisognosi di cure urgenti, sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli di Campobasso mentre altri sei sono al San Timoteo di Termoli.

Nessuno, comunque, fa preoccupare particolarmente i sanitari: uno dei coinvolti nello scontro auto contro bus in Molise, ha riportato una ferita estesa alla testa conseguenza dello sbalzo, gli altri solo contusioni.