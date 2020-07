Trovato il corpo senza vita di un giovane paracadutista di 31 anni. La tragedia è avvenuta a Piombino in località Perelli. Aperte le indagini.

Tragedia a Piombino, in località Perelli, dove è morto un paracadutista di 31 anni, Emanuele Vetere, appartenente al nono Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”. Secondo le prime ipotesi, il giovane si sarebbe lanciato da un traliccio dismesso alto 70 metri per fare base jumping.

Tuttavia, il paracadute non avrebbe funzionato è l’uomo si è schiantato violentemente al suolo. L’altezza da cui si è gettato non ha lasciato scampo allo sventurato. A segnalare l’episodio sono stati i commilitoni della caserma Vannucci di Livorno, dove è stanziato il reparto speciale incursori dell’Esercito. La tragedia si è consumata in data 16 luglio 2020. I colleghi del giovane si erano allarmati, in quanto non l’avevano visto rientrare.

Piombino, paracadutista trovato morto di notte

Sono stati gli stessi commilitoni a identificare il punto in cui Emanuele Vetere avrebbe potuto trovarsi. Attivate le ricerche, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piombino, assieme a un’ambulanza della Croce rossa e il personale del “Col Moschin”. Il giovane è stato purtroppo trovato senza vita in data 17 luglio 2020 alle 2 di notte. Dopo averne constatato il decesso, i militari hanno messo a disposizione il corpo del paracadutista alla procura di Livorno.

Le ipotesi sono diverse: forse Emanuele è morto mentre stava facendo un’esercitazione privata, oppure potrebbe trattarsi di una caduta accidentale. I carabinieri proseguono le indagini.





Solo al momento della morte

Secondo gli ultimi accertamenti, Emanuele Vetere si sarebbe trovato da solo al momento dell’incidente.

I commilitoni che hanno dato l’allarme hanno trovato per prima la macchina del giovane, che era stata parcheggiata fuori dall’area recintata della ex centrale elettrica. In seguito è stato rinvenuto il corpo del militare riverso a terra a poca distanza dal traliccio da dove sarebbe caduto.