Ascierto afferma con preoccupazione la presenza del coronavirus in Campania, e invita tutti al rispetto delle norme igieniche.

Lo scienziato e immunologo Paolo Ascierto ha lanciato un monito alla Campania riguardo all’effettivo pericolo coronavirus, ancora presente nella regione. Obbligatorie mascherine e gel igienizzanti in attesa del vaccino, pronto nel 2021. Continua la fase 3 della sperimentazione sul farmaco Tocilizumab.

A fine luglio i primi risultati confermeranno i progressi.

Ascierto: “Coronavirus ancora presente in Campania”

Intervistato dal quotidiano Il Mattino, l’immunologo Paolo Ascierto ha voluto tenere alta la guardia in Campania sui casi di coronavirus. Per lo scienziato i virus è ancora presente: “Il virus è tra noi, vaccino solo nel 2021: i pochi casi in Campania non devono farci pensare che siamo fuori dai pericoli“.

Per questo motivo il professore dell’Istituto Pascale consiglia caldamente l’uso di mascherine, gel igienizzanti e mantenimento del distanziamento sociale nei luoghi pubblici, in attesa del vaccino.





Continua la ricerca

Già a inizio luglio Ascierto si era pronunciato sui focolai scoppiati a Mondragone: “Quello come altri focolai ci dimostrano che il virus circola e noi dobbiamo imparare a conviverci. Dobbiamo identificare i casi e a tracciare i contagi per impedirne la diffusione“.

Intanto la sperimentazione del farmaco Tocilizumab è entrata nella sua fase 3. Il professore confida in ottimi risultati già a fine luglio: “I dati del farmaco vengono paragonati ai dati dei pazienti trattati con il plasma su scala mondiale. A fine luglio avremo i risultati e potremo affermare con certezza che il Tocilizumab può aiutarci nella battaglia contro il Covid-19″.