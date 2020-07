L'Hotel Tiby di Modena è tornato a disposizione delle autorità sanitarie per ospitare e garantire l'isolamento ai casi Covid.

Si era rivelato fondamentale per isolare i casi positivi durante i mesi caldi dell’epidemia di Covid e ora ha riaperto i battenti: l’Hotel Tiby di Modena è infatti tornato a disposizione dell’Azienda Usl della città per ospitare i pazienti che, per ragioni logistiche o sanitarie, non hanno la possibilità di isolarsi nella propria abitazione.

Covid: l’Hotel Tiby di Modena riapre

Le autorità hanno preso questa decisione per essere pronti nell’eventualità in cui lo screening per chi lavora nella logistica e nella lavorazione delle carni porti alla luce nuovi contagi. La struttura, che dopo la fase acuta dell’emergenza era stata chiusa, ha un totale di 100 posti letto e garantisce ad ogni ospite una stanza singola con bagno fino alla guarigione completa.

“Era importante riattivare in tempi stretti questo tipo di soluzione, alla luce sia dei positivi individuati nell’azienda che dei possibili nuovi casi legati ai tamponi che il Servizio sanitario regionale farà nelle prossime settimane“, ha dichiarato Imma Cacciapuoti della Direzione Sanitaria dell’Azienda Usl di Modena

La medesima ha spiegato che molti dei nuovi positivi non hanno le condizioni per trascorrere la quarantena al proprio domicilio.

A tal proposito le stanze dell’Hotel Tiby possono garantire una permanenza nel pieno rispetto delle norme sanitarie con un’assistenza costante del personale medico. Una modalità che consente anche di evitare infezioni in famiglia, ricordando che tra i contatti dei positivi ci possono essere immunodepressi o persone con fragilità e patologie gravi. Soggetti che questa soluzione permette di preservare dal rischio contagio.