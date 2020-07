Sul tratto dell'autostrada Aurelia un incendio scaturito in seguito a un incidente tra tre vetture ha bloccato il traffico. 2 morti e un ferito.

All’alba di sabato 18 luglio si è verificato un grave incidente sul chilometro 32 dell’autostrada Aurelia. L’impatto tra tre vetture ha scatenato un incendio: immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cerveteri. Il bilancio è di due morti e un ferito.

La viabilità ha subito modifiche sul tragitto interessato, quale senso unico alternato per la circolazione.

Incidente sull’Aurelia: succede all’alba

Alle prime luci del mattino di sabato 18 luglio un incidente ha bloccato la viabilità sul tratto dell’autostrada Aurelia, all’altezza del chilometro 32, direzione Palidoro.

Nell’incidente sono rimasti coinvolte tre vetture, una delle quali ha scaturito un violento incendio. Sul posto sono accorsi la squadra 26A dei Vigili del Fuoco di Cerveteri, il 118 e la polizia stradale.

Il bilancio conta 2 morti e un ferito.





Modifiche alla viabilità

L’Anas informa che sul tratto di strada interessato è stato istituito provvisoriamente un senso unico per la circolazione. Astral Infomobilità ha diramato il seguente messaggio sui pannelli autostradali: “Ci sono code per incidente allo svincolo dell’Ospedale Bambino Gesù, sede di Palidoro, in entrambe le direzioni“.

La polizia locale intanto ha effettutao i primi controlli. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Si valutano possibili immagini riprese da parte di alcune telecamere di sicurezza poste ai lati del tratto di strada. L’ipotesi più accreditata rimane quella dell’incidente causato da disattenzione o alcool. Solo gli esami tossicologici potranno confermare o smentire questa tesi. In corso l’autopsia delle due salme.