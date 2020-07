Incidente in monopattino, bambino di 11 anni in ospedale

L'incidente in monopattino è avvenuto a Lurate Caccivio in provincia di Como: indagini in corso.

Terribile incidente in provincia di Como: un’automobile si è scontrata con un monopattino con a bordo un bambino di 11 anni. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e, stando alle prime informazioni trapelate, non dovrebbe essere in pericolo di vita grazie al casco che indossava.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con esattezza l’intera vicenda.





Incidente in monopattino: i racconti

L’episodio è avvenuto a Lurate Caccivio, a poca distanza da Como. Secondo i primi racconti il bambino di 11 anni si trovava sul monopattino su una strada a senso unico prima dell’incidente.

Per cause ancora in corso di accertamento un’automobile ed il monopattino si sono scontrati senza riuscire ad evitarsi. Al momento il bimbo si trova presso l’ospedale Sant’Anna di Como dove è stato trasferito dagli uomini del 118 che lo hanno soccorso.

Il caso di Milano

Si tratta del secondo incidente noto in poche ore che ha per “protagonista” un monopattino in Lombardia. A Milano una 31enne a bordo appunto del mezzo ecologico è stata travolta da un furgone.

Trasportata all’ospedale Niguarda, la donna si troverebbe in condizioni critiche in coma. Le autorità stanno indagando su una presunta manovra errata proprio da parte della 31enne che avrebbe invaso la corsia opposta.

Le polemiche

Nelle ultime settimane sono state sollevate numerose polemiche in merito all’utilizzo di monopattini e bici elettriche proprio per le condizioni di sicurezza dei mezzi.

Troppe volte secondo molti non rispetterebbero gli standard previsti.