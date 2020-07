Una tragedia che lascia senza parole: Elisa Docali, 28 anni, è morta un mese dopo aver partito. Era sposata da un anno.

Una storia tragica, una storia davvero difficile da raccontare, in grado di spezzare il cuore di tutti. Elisa Docali, 28 anni, è morta dopo aver dato alla luce il primo figlio, un anno dopo essersi sposata. Descritta da tutti come una donna sorridente e piena di vita, era innamoratissima del suo Stefano e del suo piccolo Federico.

Residente a, comune in provincia di Verona, durante il mese di Giugno 2020 aveva partorito il suo bambino, nato in anticipo per via di un malore improvviso della madre. Nonostante tutti gli sforzi, Elisa non ce l’ha fatta: è morta mercoledì 15 Luglio 2020.

Subito dopo il parto Elisa aveva avuto delle complicazioni. Per questa ragione i medici hanno deciso di portarla con urgenza a Borgo Trento per darle tutte le cure necessarie. Inizialmente, tutto faceva ben sperare: il quadro clinico era migliorato ed Elisa era tornata all’ospedale di Legnago dove aveva potuto abbracciare e coccolare il piccolo Federico.



Morta mamma di soli 28 anni

Purtroppo le sue condizioni sono poi improvvisamente peggiorate fino al decesso. La tragedia ha colpito tutte le persone vicine alla famiglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: “L’ennesima stella che si spegne sulla terra per illuminare il nostro cielo, illuminare il cammino delle persone che ti vogliono bene”; “Adesso il tuo meraviglioso sorriso splende in cielo… buon viaggio angelo!”; “Ci portano via sempre i fiori più belli e preziosi.

Che arrivi il mio pensiero fino a te”.

I funerali saranno celebrati sabato 18 luglio 2020 alle ore 10, nella parrocchia di Porto di Legnago.