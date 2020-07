Coronavirus, l'Rt della Lombardia nel periodo tra il 6 e il 12 luglio sale a 1,14.

Seppur con numeri ben più bassi rispetto ai mesi trascorsi, in Lombardia il coronavirus continua a circolare e l’attenzione è tutta all’ormai tristemente famoso indice del contagio Rt la cui soglia limite e stata fissata dal Ministero della Salute ad 1.

Ricordiamo che si tratta di un indicatore che valuta la capacità di un caso primario di generare casi secondari in un dato intervallo di tempo. Tale valore in Lombardia, nel periodo compreso tra il 6 e il 12 luglio, è tornato sopra l’unità, stanziandosi all’1,14 contro lo 0,92 del precedente report. Quanto registrato nella regione più colpita in Italia dal Covid-19 indica un valore di poco superiore alla media italiana, salita a 1,01.

Oltre la Lombardia sono altre cinque le regioni che hanno superato il livello di allerta e cioè Veneto, Toscana, Lazio, Liguria e Piemonte.

Come sostenuto dall’Istituto Superiore di Sanità, l’Rt è un dato che ha fondamentale importanza dal momento in cui tanto più basso è tanto più sarà difficile che il virus possa propagarsi: “Quanto più Rt supera 1 – spiegano dall’Iss – tanto più rapidamente aumenterà il numero dei contagi. Un valore di Rt sopra la soglia, anche in presenza di un numero basso di casi, è un campanello di allarme sull’andamento epidemico”. È lo stesso Istituto a sottolineare poi come in Italia la situazione legata all’emergenza sanitaria resti stazionaria e a bassa criticità, nonostante un aumento del numero di casi (e di conseguenza anche dell’indice di contagio.