Un nuovo focolaio di coronavirus è stato individuato a Savona, dove sono risultate positive 11 persone in un ristorante sushi della città ligure.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa ha annunciato la presenza di un nuovo cluster di coronavirus a Savona. 18 i casi in Liguria, di cui 11 registrati in un ristorante sushi della città. Altri due positivi in un Rsa.

Previste nelle ultime 24 ore 750 tamponi. Il governatore rassicura sulla solidità ed efficienza degli ospedali.



Coronavirus, nuovo cluster a Savona

Nella giornata di sabato 18 luglio a Savona si è registrato un nuovo cluster di coronavirus. Sono 18 i nuovi contagi in Liguria, di cui 11 registrati a Savona, in un ristorante sushi.

Tra di essi c’è anche il pallanuotista della Pro Recco Matteo Aicardi, che era stato trovato positivo al Covid lo scorso 16 luglio.

In conferenza stampa, il presidente di regione Giovanni Toti aveva annunciato la scoperta del nuovo focolaio: “Ho finito di sentire tutti i medici impegnati nel tracciamento epidemiologico: “Oggi abbiamo 13 nuovi casi, 11 dal cluster di Savona, due registrati in una Rsa.”

“Le indagini ci rassicurano sulla nostra capacità di tracciamento di situazioni potenzialmente rischiose“, ha continuato Toti.

In una rsa sono risultate positive alcune infermiere, ma Toti ribadisce che “non c’è alcuna preoccupazione per i nostri ospedali, anche oggi ripassati al setaccio”.





Ancora in circolo

Toti ravvisa i liguri della costante presenza del virus: “Questa situazione ci conferma che la circolazione del virus e’ ancora attiva.

Tuttavia, il nostro sistema di tracciamento funziona con straordinaria tempestività“.

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha voluto rinnovare prudenza e responsabilità ai suoi cittadini:”Colgo l’occasione per ricordare ai cittadini di continuare a porre in essere tutte le misure indicate dalle disposizioni ministeriali“.