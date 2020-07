Nell'anfratto di mare di Termoli, in Molise, un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto. Si indaga su un presunto gesto volontario.

I vigili del Fuoco di Termoli (Molise) hanno recuperato il cadavere di un ragazzo morto in mare, nei pressi del porto di Termoli. Già la mattina dei sabato 18 luglio alcuni testimoni avevano lanciato l’allarme riguardo alla presenza di un corpo vicino al depuratore dell’acqua.

Immediato l’intervento della capitaneria di porto e dei carabinieri che in seguito hanno ritrovato i suoi indumenti ed effetti personali sulla spiaggia.

Ragzzo morto in mare: si indaga in Molise

Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto, in collaborazione con il 118 e i carabinieri che hanno provveduto a trasportare la salma in obitorio, per accertarmenti. Dai primi rilevamenti clinici, il corpo non presentava segni particolari, come cicatrici o ferite.



Ipotesi suicidio

Le autorità stanno cercando di ricostruire a ritroso la dinamica della morte del giovane barese. I carabinieri hanno perlustrato le spiagge e su una libera del lungomare nord hanno ritrovato gli effetti personali e indumenti del 27enne.

Da quello che trapela dalle testimonianze di alcuni passanti e dai primi accertamenti dell’autopsia, rimane plausibile l’ipotesi un suicidio. Una volta terminate le indagini della Capitaneria, la salma sarà consegnata ai genitori del giovane barese per una degna sepoltura.