Dopo essersi denudato, un extracomunitario si è messo a ballare per le strade di Tarquinia: identificato dai Carabinieri.

Intervento dei Carabinieri nel centro storico di Tarquinia, dove un immigrato è stato ripreso mentre balla in strada davanti ai passanti completamente nudo. L’episodio ha generato non poca ilarità, ma anche preoccupazione, negli spettatori. Nel corso dell’esibizione, l’uomo aveva degli auricolari alle orecchie, probabilmente stava ascoltando musica.

Ancora non si comprende il motivo di tale atteggiamento, se fatto per provocazione o, in alternativa, una semplice voglia di divertirsi in maniera alquanto “atipica”. L’episodio sarebbe avvenuto alle 5:00 del mattino del 19 luglio, a poca distanza dall’istituto scolastico di Luigi Dasti in via delle Rose.

Balla nudo in strada a Tarquinia

L’uomo si è completamente denudato, iniziando entusiasta il balletto visto da alcuni passanti a piedi o in auto e da qualcuno che in quel momento si era affacciato alla finestra della propria abitazione.

Lo “show” è durato qualche minuto, alla fine l’uomo ha deciso di andarsene e lasciare libera la strada. Tuttavia, sembra che il tentativo di far perdere le proprie tracce sia fallito. Infatti, subito dopo il balletto sono sopraggiunti i Carabinieri, allertati da qualche testimone, che hanno fermato l’immigrato per opportuni accertamenti e per identificare il soggetto.

Indetto un comitato civico

Dopo quanto accaduto, sembra che sia stato indetto un comitato civico di Tarquinia, con ordine del giorno il tema degli sbarchi presso le nostre coste. Alcuni portavoce del comitato di Tarquinia avrebbero così commentato l’episodio: “Rimaniamo sbigottiti e preoccupati. Siamo consapevoli che ciò che è stato pubblicato non rappresenta la comunità tarquiniese, non rappresenta i tanti stranieri che vivono e lavorano regolarmente nella nostra cittadina”.