Campania, dottoressa aggredita fuori dall’ospedale: ha un infarto

È successo in Campania, dove una dottoressa è stata aggredita fuori dall’ospedale e, per le percosse, ha avuto un infarto. Il caso è avvenuto a Lago Patria, frazione in provincia di Napoli. L’Asl Napoli 2 Nord si è costituita parte civile.

La donna è un medico del 118. Il 12 luglio scorso era nei pressi del comune di Giugliano, quando è stata percossa pesantemente con calci e pugni. Durante le percosse, per lo shock ha avuto un infarto. Date le pessime condizioni in cui versava, è stata subito ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Alla vittima dell’aggressione, i colleghi hanno riscontrato un trauma costale e l’infarto in corso.

La donna è stata immediatamente sottoposta a un intervento di angioplastica. È stata dimessa lo scorso venerdì 17 luglio.

Sanità aggredita dalla violenza: il caso nel lockdown

Si tratta dell’ennesimo caso di aggressione a un medico. Era già successo ad aprile scorso, quando ad Anzio alcuni familiari hanno aggredito un medico: un loro congiunto era morto e costoro hanno dato la colpa al medico. È poi intervenuta la Polizia, che ha aperto delle indagini in merito all’aggressione.

In merito al caso della dottoressa, tutto il personale medico e socio-sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord ha espresso solidarietà nei suoi confronti.

Il direttore generale, Antonio D’Amore, ha annunciato che l’Azienda si sarebbe costituita come parte civile al futuro processo.