In attesa di un'ordinanza il sindaco di Capri preannuncia l'idea di rendere obbligatorie le mascherine nei weekend anche all'aperto.

Rilanciare il turismo in tempi di pandemia da Coronavirus non è per nulla semplice ma è importante per i benefici economici. Per questo motivo a Capri, una delle mete turistiche più ambite del mondo, si starebbe pensando a una misura restrittiva in grado di tutelare lo stato di salute dei cittadini e dei turisti: il sindaco Marino Lembo avrebbe scritto al prefetto di Napoli, Mario Valentini, per poter rendere obbligatorie le mascherine a Capri nei weekend anche all’aperto.

Perché sono necessari più controlli sull’isola campana per evitare di dover tornare a un regime di lockdown che darebbe una vera e propria mazzata all’economia locale.





Mascherine obbligatorie nei weekend a Capri?

La situazione Covid a Capri è tutto sommato molto tranquilla: non si sono registrati nuovi casi dal mese di aprile, quando era risultata positiva una donna ma guarita poco dopo, mentre il resto dei tamponi processati sull’isola ha dato sempre esito negativo.

Ma l’alto tasso di turisti, soprattutto nei fine settimana, ha fatto scattare qualche campanello d’allarme alla Giunta comunale.

Per questo motivo, l’idea del primo cittadino di Capri, Marino Lembo, come riferito alle cronache locali, sarebbe quella di istituire l’obbligo delle mascherine per il weekend anche all’aperto. Nello specifico, in attesa di un’ordinanza che potrebbe arrivare a stretto giro di posta, a Capri potrebbe essere obbligatorio – già a partire dall’ultimo fine settimana di luglio – indossare la mascherina nei posti all’aperto nella fascia oraria che va dalle 19 alle 21, quella di maggior afflusso di turisti, e dalle 23 fino a notte fonda nel clou della movida.