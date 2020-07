Il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia auspica un utilizzo obbligatorio delle mascherine anche in luoghi aperti e invita al buonsenso.

Sulla scia dei timori da parte dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato riguardo i numeri di contagio da coronavirus nel Lazio, si è espresso anche Francesco Vaia. Il direttore dello Spallanzani ha dichiarato: “Ritengo più che giustificata la preoccupazione”, definendo “opportuna da parte della Regione una decisione che preveda una raccomandazione forte all’utilizzo delle mascherine, considerando che mascherine e distanziamento si sono dimostrate misure valide ai fini della prevenzione del contagio”.

Coronavirus, l’uso delle mascherine secondo Vaia

Riguardo il tema mascherine, riferendosi alla lavorazione di una nuova ordinanza da parte della regione Lazio, Francesco Vaia si augura una forte raccomandazione. Queste le sue parole: “Intendo un atto di prescrizione all’utilizzo obbligatorio quando siamo negli ambienti chiusi a una distanza inferiore a un metro e mezzo”. Tuttavia, il direttore dello Spallanzani invita anche a un utilizzo delle mascherine all’aperto.

Del resto, come precisa Vaia, se c’è la presenza di più persone ognuna a meno di un metro e mezzo di distanza, bisogna comunque indossarle. Di conseguenza, Vaia ha reputato auspicabile “un obbligo di mascherina anche all’aperto quando non c’è distanziamento”.

I consigli del direttore dello Spallanzani

Riguardo il buonsenso, Francesco Vaia ha invitato ad agire seguendo “due direttrici”. La prima è molto semplice: la collaborazione tra i cittadini che devono sempre osservare il giusto comportamento, rispettando le norme disposte in seguito al propagarsi dell’infezione. La seconda consiste in “un’azione di sanità pubblica che in questo periodo si deve estrinsecare nell’andare a verificare e a chiudere i focolai, compresi quelli che si possono determinare dagli arrivi internazionali ed è ciò che sto andando a fare in questo momento”.