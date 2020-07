Due operai di Roma sono morti dopo essere precipitati per oltre 20 metri: avevano rispettivamente 53 e 29 anni.

Tragedia a Roma, dove un incidente sul lavoro è costato la vita a due operai, morti mentre erano impiegati in un cantiere edile a Vigna Murata, in particolare in piazza Lodovico Cerva: avevano rispettivamente 53 e 29 anni.

Operai morti a Roma

Secondo le prime ricostruzioni i due stavano tagliando una trave di cemento quando all’improvviso, per cause ancora non note, sono precipitati dall’ottavo piano facendo un volo di oltre 20 metri. Immediata la chiamata ai soccorsi che, giunti immediatamente nel Municipio IX, non hanno potuto far altro che constatare il loro decesso. Inutile infatti qualsiasi tentativo di rianimazione: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della trave rimasta sospesa a circa 20 metri di altezza, il magistrato di turno e gli agenti del Commissariato.

Sul luogo dell’incidente sono poi giunti il Nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale) e la squadra USAR per contribuire a mettere in sicurezza l’area.





Diversi i messaggi di cordoglio per le vittime dell’ennesimo incidente sul lavoro e per i loro familiari.

Tra questi quello della comunità democratica del Lazio che, in una nota firmata dal segretario, ha ribadito “la necessità che il fattore sicurezza resti al centro delle politiche del lavoro e che i protocolli siano applicati alla lettera nei cantieri così come in ogni altro luogo di lavoro“. Infine la chiosa: “La vita delle persone viene prima di tutto“.