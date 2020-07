Percepiva il reddito di cittadinanza nonostante la famiglia avesse entrate per 120 mila euro all'anno: denunciato n uomo di 84 anni.

La Guardia di Finanza di Lanciano, comune in provincia di Chieti, ha denunciato un uomo di 84 anni per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza: la sua famiglia è infatti titolare di 40 unità immobiliari e ogni anno incassa 120 mila euro per una quindicina di affitti.

Reddito di cittadinanza a Lanciano

I militari della compagnia lancianese hanno accertato la falsità delle attestazioni rilasciate dal richiedente dopo un’attività informativa che ha coinvolto anche gli uffici comunali. É infatti emerso che l’uomo non aveva inserito nella domanda per il sussidio gli ingenti ricavi derivati dagli affitti degli immobili, riconducibili ad una società intestata alla sua famiglia e in particolare alla moglie e al figlio.

Al termine degli accertamenti le Fiamme Gialle hanno denunciato alla Procura della Repubblica locale il responsabile, che ora rischia fino a sei anni di carcere.

Hanno inoltre segnalato all’Inps la sua posizione in modo che ne revochi il beneficio, ne disattivi la carta di pagamento elettronica e soprattutto recuperi le somme indebitamente percepite. Oltre al reddito di cittadinanza, l’uomo è anche beneficiario della pensione sociale.

Il comandante della Compagna di Lanciano Alessandro Spada ha spiegato che l’azione investigativa posta in essere dalle Fiamme Gialle a tutela della spesa pubblica ha lo scopo di prevenire gli sprechi di denaro e di controllare il corretto impiego delle risorse. L’obiettivo è altresì quello di assicurare che l’accesso ad agevolazioni e sussidi avvenga a favore di coloro che ne hanno effettivamente bisogno.