Versilia: turisti mangiano sulla spiaggia, poi scappano dal ristorante

In piena estate, allarme ai furbetti: è quanto successo in un locale della Versilia, dove una coppia è scappata per non pagare il conto.

Due turisti mangiano in un ristorante sulla spiaggia, poi scappano senza lasciare traccia. È quanto accaduto in Versilia lo scorso fine settimana. Il due avrebbero dovuto pagare un conto di 140 euro. La Polizia è sulle loro tracce.

Turisti mangiano in un ristorante sulla spiaggia: scappano

Stando a quanto riferito dalla cameriere del Jamaica Club, in Versilia, la coppia era composta da un uomo e una donna. Dopo che il personale ha trovato loro un tavolo libero, hanno ordinato un primo, la frittura, anche da bere. Approfittando del via vai della gente nel ristorante, se la sono svignata. La proprietaria del locale ha, poi, scritto una nota ai tutti i ristoratori di Marina di Pietrasanta: “Attenzione, in in zona Tonfano ci sono due individui alti circa 1,80 forse un pochino di più, di grossa corporatura, ben piazzati, con accento romano, pelati, uno con una maglietta rossa e l’altro con una camicia azzurrina o jeans non ricordo, sono appena scappati dal mio locale, Jamaica pub lasciando da pagare un conto abbastanza salato..!!! Nella confusione non ce ne siamo accorti, ma spero con questo post che questi due c…

non freghino qualcun altro…!!!“.

Fuggono dal ristorante senza pagare a Parma

Il caso ricorda l’episodio increscioso accaduto a Parma a dicembre scorso. Anche in quel caso, la truffa era stata firmata da una coppia, sgattaiolata via da un locale senza pagare il conto di 114 euro e 50 centesimi. La denuncia arriva direttamente dai titolari del ristorante stesso, che sui social hanno pubblicato lo scontrino della cena consumata dalla coppia affermando che sarebbero stati presto denunciati.





In quel caso, i ristoratori hanno riferito che i due avevano ordinato i tre piatti più costosi del menù, complimentandosi con la cucina per la qualità del cibo e per le porzioni abbondanti.