Due turisti stranieri sono stati denunciati per aver lasciato il loro cane in auto sotto il sole e averne provocato la morte.

Un cane è morto a Pisa dopo che i padroni lo avevano lasciato in auto sotto il sole: gli agenti delle forze dell’ordine, su segnalazione di un turista, sono intervenuti per liberarlo ma purtroppo era troppo tardi e non c’è stato nulla da fare.

Cane lasciato in auto sotto il sole

La vicenda ha avuto luogo lunedì 20 luglio in via cardinale Maffi. Un uomo che passava di lì ha notato un’auto parcheggiata con il finestrino abbassato e all’interno un bulldog in evidente stato di sofferenza. Ha così lanciato una segnalazione ad una pattuglia della polizia municipale di Pisa, dopo la quale sono comparsi i proprietari dell’animale a cui gli agenti hanno intimato di aprire subito l’auto.

La coppia, formata da due turisti stranieri, ha estratto il proprio cane in condizioni di salute già precarie per poi condurlo alla clinica veterinaria di San Piero a Grado. Purtroppo però per l’animale non c’è stato niente da fare: a causa dell’eccessivo caldo le sue forze erano ridotte allo stremo e a nulla è servita la corsa verso i soccorsi.

Le forze dell’ordine hanno quindi proceduto a denunciare alla Procura della Repubblica i due proprietari del cane. Il reato che viene loro intentato è quello di maltrattamento di animale al punto di provocarne la morte. Il magistrato di turno ha anche disposto l’autopsia del cane per accertare le reali cause del decesso e le relative responsabilità.