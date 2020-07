Un operaio è stato travolto da lastre di vetro: paura in una vetreria a Cisterna di Latina. Ennesimo incidente sul lavoro in Italia.

Ancora un grave incidente sul lavoro dopo i fatti accaduti lunedì 20 luglio a Roma dove due operai hanno perso la vita in un cantiere edile. Sempre nel Lazio si è rischiata un’altra, l’ennesima, morte bianca del 2020 in Italia: a Cisterna di Latina un operaio è rimasto ferito gravemente a causa di un incidente sul lavoro.

Fortunatamente, però, l’uomo non sembrerebbe in pericolo di vita stando alle prime informazioni diffuse dai sanitari. Si tratta di un operaio di circa 50 anni, le informazioni al momento sono frammentarie in merito.





Incidente sul lavoro a Cisterna di Latina

A lanciare l’allarme i colleghi presenti nella vetreria a Cisterna di Latina, dove si è consumato l’ennesimo incidente sul lavoro nel Bel Paese. Chiamato immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112, sono intervenuti celermente i soccorritori. Le condizioni di salute dell’operaio di circa 50 anni sono apparse da subito serie (ma non sarebbe in pericolo di vita) e per questo è stato disposto l’arrivo di un’eliambulanza.

Il personale sanitario lo ha portato al nosocomio più vicino dove adesso è stato preso in carico per le cure del caso.

Sul luogo del grave incidente sul lavoro sono presenti sia le forze dell’ordine che l’Ispettorato del lavoro: bisognerà capire se siano state rispettate tutte le norme previste in merito alla sicurezza sul lavoro e se il ferimento si sarebbe potuto evitare adottando tutte le misure previste per chi lavora in ambienti pericolosi come può essere, appunto, una vetreria.