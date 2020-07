Benedetta Ciprian è rimasta infilzata nel guardrail dopo avere sbandato con la sua auto: non c'è stato nulla da fare per la ragazza.

Tragico incidente in provincia di Padova. Una ragazza di 25 anni, di nome Benedetta Ciprian, ha perso il controllo della sua auto per cause ancora da accertare, finendo per infilzarsi nel guardrail. La giovane non ha avuto scampo. È lei la vittima dell’incidente consumatosi a Carmignano sul Brenta nella notte del 21 luglio 2020.

La ragazza era una studentessa universitaria di Cittadella. Intorno all’1:30 ha preso il controllo della sua Chevrolet Matiz con cui stava tornando a casa in via Camazzole all’altezza di una curva a gomito. Ha finito per andare a sbattere in maniera violenta contro il guardrail delimitante la carreggiata. L’incidente si è verificato a soli due chilometri da casa sua. Per Benedetta non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo, imprigionata nell’abitacolo della sua auto.

Incidente in auto a Padova: cause da accertare

Le cause che hanno fatto sbandare Benedetta Ciprian mentre era in viaggio con la sua auto sono ancora in fase di accertamento. Mentre i vigili del fuoco tentavano di estrarre il cadavere dall’abitacolo dei veicolo, sul cellulare della ragazza sono arrivate decine di telefonate da parte del fidanzato e della madre. Gli inquirenti hanno ipotizzato vari scenari, tra cui un colpo di sonno fatale, oppure (probabilmente) un eccesso di velocità da parte della conducente.

Al momento tutto ciò è da accertare con eventuali conferme.





Altro incidente a Santa Croce Bigolina

In data 19 aprile 2020 si è verificato un ulteriore incidente nella frazione di Santa Croce Bigolina del comune di Cittadella, lo stesso in cui viveva Benedetta Ciprian.

Secondo alcune testimonianze un’auto con a bordo più persone avrebbe perso il controllo finendo all’interno della canaletta adiacente la sede stradale. Giunti sul posto un’ambulanza della Croce verde e i vigili del fuoco. È stato estratto un ferito con un profondo taglio. L’uomo ha ricevuto i primi soccorsi e trasferito all’ospedale per essere curato in maniera opportuna.