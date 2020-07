L'inaugurazione del nuovo ponte di Genova è stata fissata per il 3 agosto: sono in corso le ultime verifiche.

A distanza di due anni dal crollo del ponte Morandi, il nuovo viadotto di Genova è quasi pronto per essere percorso: il sindaco della città e commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha annunciato in consiglio comunale che la sua inaugurazione è prevista per lunedì 3 agosto alle 18.30.

Una data concordata con il Capo dello Stato Sergio Mattarella che sarà anch’egli presente.

Inaugurazione del nuovo ponte di Genova

Il primo cittadino ha spiegato che il nuovo ponte, progettato da Renzo Piano, si compone di circa 20mila tonnellate di acciaio. Una quantità enorme lavorata negli stabilimenti Fincantieri più qualche stabilimento di Genova come il San Giorgio. Sarà proprio “ponte San Giorgio” la nuova denominazione della costruzione.

Bucci ha inoltre spiegato che i pezzi sono stati tutti montati su impalcature create da Salini Impregilo e con l’aiuto di un’azienda importante per i sollevamenti, la Fagioli, che è dell’Emilia Romagna.

“Quindi tutta l’Italia ha partecipato al Ponte, per questo parlo di Modello Italia“, ha sottolineato. Orgoglioso anche il governatore della regione Giovanni Toti che ha parlato di un rialzo della Liguria nel costante ricordo di chi purtroppo non c’è più.

Le ultime verifiche

Domenica 19 luglio sono cominciate le prime prove di carico che dovrebbero concludersi entro sei giorni. Una volta terminata l’operazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme al gestore del viadotto dovrà effettuare le verifiche di conformità.

Il 27 luglio sotto il viadotto è inoltre previsto un concerto dedicato alle 43 persone che morirono nel crollo del ponte Morandi, al quale però i parenti delle vittime hanno deciso di non partecipare.