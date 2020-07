Rubati 100mila euro dalla raccolta fondi per l'ospedale, la truffa a Cremona sfruttando i soldi donati dai cittadini durante l'emergenza.

Le numerose iniziative benefiche verificatesi durante l’emergenza coronavirus, hanno creato un discreto ventaglio di opportunità per gli amanti della truffa che hanno avuto ampio campo di movimento. A Cremona si indaga ad esempio nei confronti di una onlus, la Uniti per la Provincia di Cremona, con le tre persone promotrici accusare di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, autoriclaggio e appropriazione indebita.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, i tre avrebbero rubato i soldi raccolti tra cittadini e imprese durante l’emergenza e destinati all’ospedale. Si parla di cira 100mila euro dei 4 milioni di euro raccolti. Si sarebbero mossi utilizzando delle false fatture rilasciate alla onlus per servizi e prestazioni che in realtà non sarebbero mai state effettuate.

Truffa a Cremona: rubati i soldi dell’ospedale

La onlus è nata proprio durante il periodo di crisi, a marzo 2020, e ora i responsabili dovranno giustificare alcuni movimenti di spesa davvero poco chiari. Anzitutto ci sono 28mila euro usciti dalle casse tramite bonifici e giustificati dal beneficiario con la fornitura di 750 pasti caldi a domicilio, e poi altri 58mila euro versati nei confronti di un uomo che risulta “gestore di locali notturni e attualmente sottoposto a procedura fallimentare”.





Ad insospettire gli investigatori ci sono poi dei reciproci trasferimenti di denaro tra due degli indagati su conti esteri, tra la Bulgaria e la Gran Bretagna. Tra gli indagati ci sarebbe anche un prete che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato disponibile a coprire le distrazioni di denaro mediante false giustificazioni, e il membro della Fondazione Giovanni Arvedi, legata alla nota acciaieria cremonese che però è estranea alla vicenda giudiziaria e anzi aveva promosso e finanziato la raccolta fondi.