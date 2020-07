I reati dei carabinieri sono iniziati nel 2017. Tra le accuse anche quella di aver pestato ed accusato un uomo innocente di spaccio di droga.

Non si sanno ancora i nomi dei carabinieri arrestati a Piacenza ma è la prima volta che succede in Italia: la caserma Levante di via Caccialupo è stata sequestrata. Tra le accuse spaccio di droga, estorsione ed arresti illegali.

Sequestrata caserma dei Carabinieri a Piacenza

Un’intera caserma è stata “arrestata”. Questa la notizia che arriva sulla stazione Levante di via Caccialupo. Con un’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la Polizia Locale e coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza, sono stati arrestati alcuni dei carabinieri della caserma che è finita nel mirino dei pm. L’ordinanza di custodia cautelare porta la firma del pm Matteo Centini. Alcuni militari sono in carcere, altri agli arresti domiciliari.

A guidare tutta l’inchiesta il neo procuratore della Repubblica Grazia Pradella.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime informazioni trapelate, i militari in arresto sono 6 insieme ad altre 12 persone. Tra i reati ci sarebbero spaccio di droga, torture, arresti illegali ed estorsione. Per l’accusa, di reati sarebbero iniziati nel 2017 e durante il lockdown a causa del coronavirus, alcuni carabinieri avrebbero prodotto delle false autocertificazioni per degli spacciatori di Piacenza.

Grazie a quei documenti avrebbero raggiunto Milano per il rifornimento di droga.

Le prove “false”

Oltre ad aiutare gli spacciatori, tra i vari episodi che riguardano i carabinieri ci sono pestaggi, in particolare di un cittadino arrestato ed accusato ingiustamente, con prove false, per spaccio. L’inchiesta è partita dopo la segnalazione di un ufficiale dei carabinieri che si è trovato a lavorare a Piacenza.